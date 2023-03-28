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Из открытой машины в Каунасе украдена сумка с четырьмя пистолетами и патронами.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент полиции сообщает, что 27 марта, в 13.30 ч. в Каунасе, на ул. Укмергес, мужчина (1969 г.р.) заметил, что из незакрытой машины Toyota Proace City Verso была украдена сумка с оружием.

Украдены пистолеты Smith Wesson 59 и Walther P22Q с тремя пустыми магазинами и револьверы Charter Arms Undercover и Arminius HW5, а также, около 200 патронов разного калибра.

Оружие было легальное. Украдена и другая сумка - с планшетным компьютером и другими вещами. Ущерб – 2438 евро.

Ведется расследование.

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