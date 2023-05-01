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Департамент полиции сообщает, что в Каунасе была ограблена женщина.
По предварительным данным, 30 апреля, в 15.50 ч., в Каунасе, на аллее Саюнгос, в квартиру женщины (1934 г.р.), когда она открыла дверь, ворвался с виду знакомый мужчина и, угрожая ножом, украл 200 евро.
Материальный ущерб – 200 евро.
Ведется расследование по факту ограбления.
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