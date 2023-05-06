В Каунасе горят автомобили, от них загорелось здание

Скопировать ссылку В Каунасе горят автомобили, от них загорелось здание

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В субботу в полдень читатели портала Kas vyksta Kaune стали присылать видео пожара на шоссе Раудондварё. Сообщается, что горят несколько автомобилей, от них загорелось и здание.