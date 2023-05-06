Клубы черного дыма были замечены 6 мая в 12 ч.
По словам очевидцев, на шоссе Раудондварё загорелся автомобиль, пламя распространяется.
Дежурный пожарный-спасатель Каунасской станции сказал Kas vyksta Kaune, что на место происшествия выехала бригада пожарных.
По предварительным данным, горят несколько автомобилей. загорелось здание.
О пострадавших не сообщается.
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