В Каунасе горело мебельное предприятие Kauno baldai

В 14.10 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Дробес, горит компания Kauno baldai, 4-этажное здание, видно открытое пламя.

Сообщалось, что загорелось содержимое большого контейнера на первом этаже здания. Опасность угрожала ЗАО Margūnai на ул. Рингувос, где было большое количество химических веществ. Часть пожарных охраняла эту территорию.

Пожарные использовали автолестницы. На месте было 10 экипажей и машин с цистернами. Ситуация была сложная, поскольку огонь перебросился выше, а пожарным было сложно добраться до очага.

Читатели kaunas.kasvyksta.lt сообщили, что дым был виден и в Шленаве, которая находится в 3 км от места происшествия.

Каунасцам сообщили о повышении уровня загрязняния воздуха в Шанчай. Жителям рекомендовали не выходить на улицу, закрыть окна и двери.

По имеющимся данным, люди во время пожара не пострадали.

Пожар был локализован в 17.30 ч.