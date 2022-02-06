В Каунасе без вести пропала женщина: ушла в медучреждение и не вернулась

Приметы женщины: рост около 150 см, среднего телосложения, седые короткие волосы, голубые глаза, сумочка, всегда с ключом от дома на шее.
Лица, которым известно местонахождение О. Кершене, которые ее видели или могут сообщить какую-либо важную информацию, просят обращаться к должностным лицам Каунасского городского комиссариата полиции по телефону 8700 60 683, эл. п. justina.lapene@policija.lt или позвонить по номеру экстренной помощи 112.
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