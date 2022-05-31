В Каунасе без вести пропал подросток

Несовершеннолетний вышел из учебного центра в Каунаса, на ул. Жейменос 23 мая, в 14.30 ч., и пропал.

На нем была красная майка и спортивные брюки.

Приметы: 150 см, худощавого телосложения.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Лукаса, или располагают другой ценной информацией, просьба обращаться в полицию по номерам 8700 64 967, 862046022, 112 или по эл. почте marius.brazauskas@policija.lt.