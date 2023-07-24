24 июля 2023 г. 09:18

В Каунасе автомобиль заехал во двор и перевернулся

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: kaunas.kasvyksta.lt

В Каунасе, в Шанчай, в воскресенье вечером съехали пожарные-спасатели, полиция и врачи. На ул. Сюлу виновником ДТП стал водитель Peugeot.

Автомобиль въехал во двор жилого дома, проехался по клумбам и перевернулся.

"В Шанчай только что пьяный водитель совершил ДТП. В машине трое пассажиров, водитель зажат", – сообщал один из очевидцев.

На видео и на фото, которые прислал читатель портала Kas vyksta Kaune, видно, что съехались и врачи, и пожарные-спасатели и полиция.

"Все живы, автомобиль заехал в частный двор на ул. Сюлу и перевернулся", – сказал Kas vyksta Kaune сотрудник полиции.

"Выяснилось, что водитель не пострадал. Подозревают, что он пьян, поэтому врачи решали вопрос - передать его полиции или везти в больницу для дальнейшего осмотра", – комментировал дежурный врач скорой помощи.

Каунасская служба пожарной безопасности и спасения информирует, что 23 июля в 20.53 ч. поступило сообщение о том, что в перевернувшейся машине зажат человек.

Когда пожарные-спасатели приехали на место, Peugeot 807 лежал на крыше, внутри находился мужчина. Пожарные-спасатели освободили его из салона и передали врачам. После осмотра врачи все же решили везти его в больницу.

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