В Каунасе автомобиль не пропустил мотоцикл, пострадали два человека

"ДТП около перекрестка Драугисте, рядом с Maximа", – сообщили читатели портала Kas vyksta Kaune. "Машина не пропустила мотоцикл, когда поворачивала налево", – сказал читатель Аугустинас.

Дежурный Каунасской полиции сказал, что в 19.26 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Драугистес столкнулись мотоцикл Honda, которым управлял молодой человек (1999 г.р.) и легковой автомобиль Citroen (водитель 1942 г.р.).

В ДТП пострадали мотоциклист и ехавшая с ним пассажирка (2004 г.р.). Мотоциклист получил травмы спины и ног, такие же травмы получила и его спутница.

По предварительным данным, опасность их жизни не угрожает, но обоих пострадавших доставили в Каунасскую клинику.