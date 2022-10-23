Пожарных-спасателей вызвали в полдень на ул. Вейверю на аэродром. Сообщалось, что через час здесь самолет совершит аварийную посадку.

Сообщалось, что в самолете находятся два человека. К счастью, помощь пожарных-спасателей не потребовалась.

Самолет успешно совершил посадку.