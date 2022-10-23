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Каунасских пожарных-спасателей вызвали на аэродром им. С.Дарюса и С.Гиренаса, где самолет должен был совершить аварийную посадку.
Kauno S.Dariaus ir S.Girėno (Aleksoto) aerodromas
Kauno S.Dariaus ir S.Girėno (Aleksoto) aerodromas
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Пожарных-спасателей вызвали в полдень на ул. Вейверю на аэродром. Сообщалось, что через час здесь самолет совершит аварийную посадку.

Сообщалось, что в самолете находятся два человека. К счастью, помощь пожарных-спасателей не потребовалась.

Самолет успешно совершил посадку.

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