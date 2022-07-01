В Кармелаве в ДТП пострадал водитель грузовика

На место происшествия выехала скорая, пожарные-спасатели и полиция.
Сначала сообщалось, что во время ДТП легковушка оказалась под грузовиком.
Однако на месте выяснилось, что столкнулись два грузовика, водитель одного из них был зажат в кабине.
По предварительным данным, один тягач MAN врезался в заднюю часть другого.
Был зажат водитель 1982 г.р., он получил многочисленные травмы.
Его освободили и передали врачам пожарные-спасатели.
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