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1 июля, в 8.55 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Кармелаве, на ул. Вильняус (Каунасский район) произошло ДТП.
В Кармелаве в ДТП пострадал водитель грузовика
© DELFI / Karolina Pansevič

На место происшествия выехала скорая, пожарные-спасатели и полиция.

Сначала сообщалось, что во время ДТП легковушка оказалась под грузовиком.

Однако на месте выяснилось, что столкнулись два грузовика, водитель одного из них был зажат в кабине.

По предварительным данным, один тягач MAN врезался в заднюю часть другого.

Был зажат водитель 1982 г.р., он получил многочисленные травмы.

Его освободили и передали врачам пожарные-спасатели.

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