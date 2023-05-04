В Кайшядорском районе жестоко убита женщина

Департамент полиции сообщает, что преступление было совершено 3 мая, в 22.36 ч. в Жасляе (Кайшядорский район). Было обнаружено тело женщины (1957 г.р.) со следами насилия.

По подозрению в убийстве был задержан мужчина (1980 г.р.). Подозреваемый был пьян (1,4 промилле).

Ведется расследование.