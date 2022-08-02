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В Кайшядорском районе в канализационный колодец упал двухлетний ребенок.
В Кайшядорском районе в канализационный колодец упал двухлетний ребенок
© DELFI

По данным Каунасской службы пожарной безопасности и спасения, о несчастье в деревне Талпунай сообщили 1 августа, в 21.19 ч.

Сообщалось, что в колодец упал двухлетний ребенок. На место выехали верхолазы из Каунаса. Однако на месте выяснилось, что родители с помощью соседей сами вытащили ребенка из канализационного колодца.

В колодце глубиной два метра было около 100 см воды. Мальчик был в сознании, его передали в руки врачей. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.

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