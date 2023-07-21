В Кайшядорской компании Roda вспыхнул сильный пожар

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения Кайшядориса.
Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 7.22 пожар был локализован. Распространение огня остановлено, ведется тушение отдельных очагов. На месте работают большое количество пожарных - 9 автоцистерн и штабная машина.
По предварительным данным, возгорание произошло в производственных помещениях, площадь пожара составляет 2000 кв. метров. О происшествии сообщил сотрудник предприятия - сторож. Предполагают, что пострадавших нет.
Roda указывает, что производит окна и двери европейского и скандинавского типа.
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