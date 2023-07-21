21 июля 2023 г. 09:03

В Кайшядорской компании Roda вспыхнул сильный пожар

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В пятницу утром в Общий центр помощи поступило сообщение о том, что в Кайшядорисе на улице Гирялес, на предприятии Roda замечен очаг возгарания.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения Кайшядориса.

Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 7.22 пожар был локализован. Распространение огня остановлено, ведется тушение отдельных очагов. На месте работают большое количество пожарных - 9 автоцистерн и штабная машина.

По предварительным данным, возгорание произошло в производственных помещениях, площадь пожара составляет 2000 кв. метров. О происшествии сообщил сотрудник предприятия - сторож. Предполагают, что пострадавших нет.

Roda указывает, что производит окна и двери европейского и скандинавского типа.

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