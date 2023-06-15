Департамент полиции сообщает, что 14 июня, в 7.25 ч. заметили, что в Кайшядорисе, на ул. Паукштининку, из помещений компании украдены 15 000 кур и 10 000 яиц.

Воры проникли через дверь подсобного помещения.

Ущерб оценивается в 166 350 евро.

Ведется расследование.