В Качергине загорелся жилой дом: внутри могут находиться люди

"Информации о людях, которые могут находиться в доме или о пострадавших, пока нет", – сказал агентству Elta представитель Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС).

По его словам, на месте происшествия работают пять автоцистерн.

"Проводятся работы по тушению. По предварительным данным, горит двухэтажный дом", – сообщил представитель ДПОС.

По данным ЕЦП, сообщение о горящем открытым пламенем жилом доме в Качергине на улице Янонё поступило в пятницу около 18.20 час.