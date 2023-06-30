В Йонишкисском районе полицейские обнаружили в машине мужчины 18 горшков с коноплей

Как сообщается в пресс-релизе Шяуляйского АВПК, 8 июня сотрудники полиции Йонишкисского района остановили в селе Бержининкай автомобиль BMW, которым управлял 29-летний житель Пакруойского района. Полицейские обнаружили в машине коноплю в горшках, из автомобиля вынесли 18 горшков с этими растениями.

По данным правоохранительных органов, мужчина несколько раз привлекался в административном порядке за употребление наркотиков, на этот раз в его образце мочи также были обнаружены каннабиноиды. Таким образом, он вновь будет привлечен к административной ответственности за употребление наркотических веществ. По данным правоохранительных органов, если анализ крови покажет, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, то будет возбуждено еще одно административное дело — за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

