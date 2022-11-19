В Йонавском районе сгорел молодой человек, четверым удалось спастись

Единый центр помощи сообщает, что в 02.07 на контактный номер службы экстренной помощи 112 поступило сообщение о том, что в деревне Ужусаляй в Йонавском районе горит дом.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Йонавы и Каунаса.

Информация о происшествии была передана в Каунасскую станцию ​​скорой медицинской помощи.

По сообщению пожарных, всего в доме находились 5 человек. До приезда пожарных осталось 4 человека: двое с ожогами были доставлены в медучреждение до приезда скорой помощи, еще одного медики доставили в больницу. Одному из вышедших из дома медицинская помощь не понадобилась, поэтому он отправился к своим родственникам.

Во время пожара кровля и дымовая труба дома обрушились, крыша обгорела, помещения дома были залиты водой, также сгорели находящиеся внутри предметы.

После тушения пожара было обнаружено тело молодого человека.

Департамент полиции сообщает, что 19 ноября около 03.18 после тушения пожара в доме было обнаружено обгоревшее тело мужчины (1998 г.р.).

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.