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В Йонавском районе с дороги съехал автомобиль. На место происшествия выехала полиция, скорая и пожарные-спасатели.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Jaunius Matonis

Пожарные-спасатели сообщают, что информация о ДТП поступила 6 мая, в 14.28 ч.

Звонивший сказал, что в Йонавском районе, в деревне Рукла, с дороги съехал и перевернулся автомобиль. Вокруг автомобиля ходили люди.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, перевернутый Škoda Fabia стоял на крыше.

К счастью, в машине никто не был зажат. Однако один человек пострадал. Пострадавший был в сознании, его освободили из машины до приезда пожарных-спасателей. Спасатели отключили аккумулятор, помогли врачам донести пострадавшего до кареты скорой помощи.

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