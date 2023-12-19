В Йонавском районе путем переговоров удалось разоружить угрожавшего оружием мужчину

Департамент полиции сообщает, что 17 декабря, в 9 ч. в Йонаве, на ул. Варнутес, произошел семейный конфликт. После него мужчина (1952 г.р.) уехал на автомобиле Toyota Rav 4 в неизвестном направлении.

18 декабря, в 21 ч., в поисках пропавшего полиция поехала в усадьбу в деревне Курмагала (Йонавский район). Там был замечен пропавший мужчина с оружием в руках. На призывы положить оружие он не реагировал.

Полиция начала переговоры. Они закончились успешно – мужчина был задержан. Мужчину увезли в больницу в Каунаса, поскольку были подозрения, что у него не все в порядке со здоровьем.

Его охотничий карабин Toz 78 и сигнальное оружие 1955 No. AB-526 забрала полиция.