В Йонавском районе на переезде поезд врезался в автомобиль: виновник ДТП пьян

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в ночь на пятницу, в 1.12 ч., поступило сообщение о ДТП в Йонавском районе.

Машинист поезда сообщил, что на железнодорожном переезде (за Гайжюнай, в сторону Калненай) снес с дороги автомобиль, есть пострадавшие.

На Думсяйском переезде грузовой поезд снес легковушку, которая стояла на путях, автомобиль упал в кювет и перевернулся, водитель из автомобиля выбрался сам.

Состав из 10 вагонов был остановлен.

Водителя автомобиля врачи осмотрели на месте.

Пожарные-спасатели отключили аккумулятор автомобиля VW Bora (1990 г.в.) и дождались полиции.

Грузовой поезд ехал по маршруту Палямонас-Йонава.

Полиция информировала, что легковым автомобилем управлял нетрезвый (1,21 промилле) водитель (1977 г.р.).