В Йонавском районе автомобиль сбил сотрудницу полиции, разыскивают водителя

По данным Департамента полиции, инцидент произошел 23 июля, в 3 часа.
Поступило сообщение о том, что в Думшишкес (Йонавский район), в усадьбе, водитель Mercedes Benz угрожает людям телескопической дубинкой.
На место происшествия выехала полиция.
Когда полицейские подошли к автомобилю Mercedes-Benz, его водитель резко тронулся с места. Машина зацепила сотрудницу полиции (1996 г.р.). Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Полиция разыскивает молодого человека (1994 г.р.), который управлял автомобилем Mercedes-Benz.
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