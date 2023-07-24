24 июля 2023 г. 08:35

В Йонавском районе автомобиль сбил сотрудницу полиции, разыскивают водителя

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Policijos departamentas

В воскресенье ночью с бежавший с места происшествия водитель Mercedes-Benz зацепил сотрудницу полиции.

По данным Департамента полиции, инцидент произошел 23 июля, в 3 часа.

Поступило сообщение о том, что в Думшишкес (Йонавский район), в усадьбе, водитель Mercedes Benz угрожает людям телескопической дубинкой.

На место происшествия выехала полиция.

Когда полицейские подошли к автомобилю Mercedes-Benz, его водитель резко тронулся с места. Машина зацепила сотрудницу полиции (1996 г.р.). Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Полиция разыскивает молодого человека (1994 г.р.), который управлял автомобилем Mercedes-Benz.

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