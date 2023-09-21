В Йонаве задержаны нелегальные мигранты и их перевозчик

По данным Департамента полиции, 20 сентября, в 22.55 ч., поступило сообщение о том, что в Йонавском районе, по дороге Каунас-Зарасай, со стороны Укмерге едут два автомобиля, в которых, возможно, везут нелегальных мигрантов.

В 23.05 ч. того же дня в Йонаве, на ул. Й.Басанавичаус, был остановлен автомобиль Mercedes Benz (с польскими номерами), в котором ехали двое мужчин и женщина, после проверки документов их отпустили.

В 23.10 ч. в Йонаве, на ул. Летувю, был остановлен автомобиль Ford Transit (латвийские номера), которым управлял мужчина (1993 г.р.). Он вышел из машины и бросился бежать, но был задержан.

В машине Ford полиция обнаружила 23 пассажиров (возможно, граждан Афганистана), 5 из них - дети.