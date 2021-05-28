В Йонаве в квартире был убит мужчина

Скопировать ссылку В Йонаве в квартире был убит мужчина

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27 мая, в 9.30 ч., в Йонаве, в доме на ул. Шилу, было обнаружено тело мужчины (1969 г.р.) с царапинами и раной в области головы.