В Йонаве утонул 18-летний юноша

По предварительным данным, 23 июня, в 16.42 ч., в Йонаве, на ул. A.Кульвечё, около долины Йониню, в пруду Варнутес, утонул юноша (2004 г.р.). Погибший - гражданин Конго, у которого был вид на жительство в Литве.

Полиция выясняет причины смерти.