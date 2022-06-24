В Йонаве утонул 18-летний юноша

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Департамент полиции сообщает о несчастье в Йонаве.
По предварительным данным, 23 июня, в 16.42 ч., в Йонаве, на ул. A.Кульвечё, около долины Йониню, в пруду Варнутес, утонул юноша (2004 г.р.). Погибший - гражданин Конго, у которого был вид на жительство в Литве.
Полиция выясняет причины смерти.
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