aA
Департамент полиции сообщает о несчастье в Йонаве.
В Йонаве утонул 18-летний юноша
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, 23 июня, в 16.42 ч., в Йонаве, на ул. A.Кульвечё, около долины Йониню, в пруду Варнутес, утонул юноша (2004 г.р.). Погибший - гражданин Конго, у которого был вид на жительство в Литве.

Полиция выясняет причины смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Экономист убежден: эта зима последняя, когда Россия еще сможет шантажировать Европу газом

Кремль , пытаясь вызвать возмущение среди жителей...

На литовском взморье такого не было давно: отдыхающие заполонили курорты

"Со дня Ивана Купалы начинается настоящее литовское...

Гора Гедиминаса временно закрыта для посетителей

После зафиксированного в среду оползня гора...

В ближайшие выходные в Литве ждет теплая погода, жара ждет и в начале недели

В длинные выходные ждет отличная погода. В пятницу днем...

В пятницу состоится празднование Йонинес в Веркяйском парке

В пятницу, 24 июня, с 19.30 ч. до восхода солнца в парке...