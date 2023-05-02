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Утром близкие вернулись домой и обнаружили, что дома нет члена их семьи. Подозревают, что женщина пропала ночью.
В Йонаве полиция и близкие разыскивают пропавшую ночью женщину
© DELFI montažas

Информацией об исчезновении женщины близкие поделились в фейсбуке.

"Просим вашей помощи. Из квартиры на ул. Космонауту в Йонаве около 1 ч. ночи ушла женщина и до сих пор не вернулась. Будем благодарны за любую информацию", – писали близкие женщины.

По данным полиции, пропажу женщины (1976 г.р.) заметили 2 мая, в 8.30 ч. Ведутся интенсивные поисковые действия. Всех, кто располагает ценной информацией просьба звонить по номеру 112.

В Йонаве полиция и близкие разыскивают пропавшую ночью женщину
© Asmeninio albumo nuotr.

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