В Йонаве полиция и близкие разыскивают пропавшую ночью женщину

Информацией об исчезновении женщины близкие поделились в фейсбуке.

"Просим вашей помощи. Из квартиры на ул. Космонауту в Йонаве около 1 ч. ночи ушла женщина и до сих пор не вернулась. Будем благодарны за любую информацию", – писали близкие женщины.

По данным полиции, пропажу женщины (1976 г.р.) заметили 2 мая, в 8.30 ч. Ведутся интенсивные поисковые действия. Всех, кто располагает ценной информацией просьба звонить по номеру 112.