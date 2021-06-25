23 июня, около 1 ч. 45-летний мужчина ушел из дома на проспекте Лайсвес, в Вильнюсе и назад не вернулся.

Приметы: рост 185 см, крупного телосложения (большой живот), темные коротко стриженные волосы.

Особые приметы: на волосистой части головы шрамы.

На мужчине были серые короткие шорты, майка с коротким рукавом и серая жилетка со множеством карманов.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Йовите Марозовене по номеру 8 670 21248 или по номеру 112, писать по почте jovita.morozoviene@policija.lt.