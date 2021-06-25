23 июня, около 1 ч. 45-летний мужчина ушел из дома на проспекте Лайсвес, в Вильнюсе и назад не вернулся.
Приметы: рост 185 см, крупного телосложения (большой живот), темные коротко стриженные волосы.
Особые приметы: на волосистой части головы шрамы.
На мужчине были серые короткие шорты, майка с коротким рукавом и серая жилетка со множеством карманов.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Йовите Марозовене по номеру 8 670 21248 или по номеру 112, писать по почте jovita.morozoviene@policija.lt.
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