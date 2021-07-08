В истории с угнанным самолетом потребовалась помощь саперов

Департамент полиции сообщает, что 7 июля, в 8.30 ч. в Поцюнай обнаружили исчезновение самолета.

Полицейским, получившим сообщение об угоне, потребовалась помощь пожарных-спасателей и саперов. Подозревают, что на территории аэродрома были подожжены помещения, внутри обнаружена самодельная взрывчатка.

Обнаруженный предмет увезли саперы антитеррористической группы "Арас". Операция по поиску самолета длилась полдня. Самолет был обнаружен в 15.30 ч. в Пренайском районе, в полях у деревни Чудишкяй.

Недалеко от самолета лежал подозреваемый (1966 г.р.). Он был пьян (2,23 промилле). Его закрыли в КПЗ.

Начато расследование по 3 ч. 178 ст. УК ЛР.