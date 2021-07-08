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Мужчина подозреваемый в угоне самолета в Пренайском районе, в деревне Поцюнай, во время задержания был пьян. Перед угоном самолета он поджег помещение и оставил в нем самодельную взрывчатку.
В истории с угнанным самолетом потребовалась помощь саперов
© DELFI

Департамент полиции сообщает, что 7 июля, в 8.30 ч. в Поцюнай обнаружили исчезновение самолета.

Полицейским, получившим сообщение об угоне, потребовалась помощь пожарных-спасателей и саперов. Подозревают, что на территории аэродрома были подожжены помещения, внутри обнаружена самодельная взрывчатка.

Обнаруженный предмет увезли саперы антитеррористической группы "Арас". Операция по поиску самолета длилась полдня. Самолет был обнаружен в 15.30 ч. в Пренайском районе, в полях у деревни Чудишкяй.

Недалеко от самолета лежал подозреваемый (1966 г.р.). Он был пьян (2,23 промилле). Его закрыли в КПЗ.

Начато расследование по 3 ч. 178 ст. УК ЛР.

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