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14 февраля в Испании скончалась 28-летняя беременная гражданка Литвы, сообщает lasprovincias.es. Женщина получила огнестрельное ранение в голову. Ее доставили в больницу Валенсии, где она от полученной травмы скончалась.
Делегат правительства Валенсийского сообщества Пилар Бернабе сказала, что стреляли во время драки среди "членов той же большой семьи".
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