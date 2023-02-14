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14 февраля в Испании скончалась 28-летняя беременная гражданка Литвы, сообщает lasprovincias.es. Женщина получила огнестрельное ранение в голову. Ее доставили в больницу Валенсии, где она от полученной травмы скончалась.
Policija
Policija
© AFP / Scanpix

Делегат правительства Валенсийского сообщества Пилар Бернабе сказала, что стреляли во время драки среди "членов той же большой семьи".

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