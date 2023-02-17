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На этой неделе в Испании была застрелена 28-летняя беременная гражданка Литвы. Врачам удалось спасти младенца. Сообщается, о задержании пяти подозреваемых, пишет портал levante-emv.com.
Ispanijos policija
Ispanijos policija
© AFP / Scanpix

В четверг, 16 февраля, сообщили, что в числе подозреваемых и друг скончавшейся. Всего задержаны четверо мужчин и женщина.

Друга погибшей подозревают в убийстве по неосторожности, двоих мужчин (один из них двоюродный брат возлюбленного девушки) подозревают в участие в драке, а еще одного мужчину и женщину подозревают в сокрытии преступления.

Сообщается, что возлюбленный молодой женщины был задержан после похорон.

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