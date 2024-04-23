В Исландии убит работник из Литвы, задержаны двое соотечественников

Председатель Литовской общины в Исландии Неринга Эйдукене сказала Delfi, что пятеро литовцев строили летний дом.

"В субботу около двух часов вызвали скорую, сообщили, что человек потерял сознание", – рассказлаа женщина.

"В Исландии, если вызвали скорую, вместе выезжает и полиция. На месте происшествия выяснилось, что человек мертв. Были признаки насильственной смерти. Задержали четверых работников", - сообщила Эйдукене.

Погибшему было около 40 лет.

Портал RUV.is 22 апреля сообщил, что полиция отпустила двоих литовцев, задержанных после убийства, совершенного в субботу. Двое других граждан Литвы остались под арестом до 30 апреля.

Известно, что строительная компания наняла литовцев крыть крышу, арендовала для них соседний дом. В этом доме и было обнаружено тело.