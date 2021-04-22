Ирландская полиция разыскивает Светлану Мёрфи, "здоровью и жизни которой грозит опасность".
По данным полиции, Светлана вышла из дома в пригороде Блэкрок 19 апреля, в 16 ч., пишет irishexaminer.com.
Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы коричневые, глаза карие.
На девочке были темно-синие спортивные брюки с красными и белыми полосками по бокам, черная блузка на молнии и черные спортивные ботинки.
Полиция сообщает, что девочка уехала с 18-летним Ноюсом Мацюлявичюсом.
Приметы Ноюса: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы темно-коричнывые, юноша гладко выбрит. На нем были темно-серые рабочие брюки и черная рубашка. Возможно, на нем был рыже-зеленый джемпер и черные ботинки или спортивные кеды.
Светлана и Ноюс уехали на серебристом Hyundai Veloster с регистрационным номером 132-D-13518.
По данным полиции, 19 апреля они уехали из Блэкрока в Ньюри (их там видели в 19 ч.).
Полиция считает, что в среду в 17.35 ч. Hyundai Veloster находился в Белфасте и его округе.
Нынешнее местонахождение молодых людей полиции неизвестно.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о их местонахождении, звонить по номерам 999 или 112.
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