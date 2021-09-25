В интернете процветает торговля "паспортами возможностей": платишь 100 евро и ничего не получаешь

В одной каунасской группе на Facebook, продавец предлагал "помочь" в получении "паспорта возможностей". Цена услуги - 100 евро. Все делают электронным способом, а результат такой, что человек в системе отмечен как "привитый".
Это не единственный случай, когда мошенники предлагали такого рода услуги. Полиция сообщила о том, что один такой продавец попался, он предлагал такую услуги за 200 евро.
Выясняется, что люди переводят деньги, но ничего не получают. Кроме того, пострадавшие в силу понятных причин не обращаются в полицию. По данным полиции, из-за этого такие "предприниматели" процветают.
Напомним, что портал Kas vyksta Kaune в конце августа снял на видео продавцов "паспорта возможностей" у каунасского бара Bardakаs.
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