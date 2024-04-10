В Игналинском районе в результате пожара погибла женщина

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniuje, Seimo pašonėje, kilo gaisras
Vilniuje, Seimo pašonėje, kilo gaisras
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
В результате пожара, вспыхнувшего во вторник вечером в Игналинском районе, погибла женщина. Это подтвердили в Департаменте пожарной охраны и спасения (ДПОС).

"До прибытия пожарно-спасательных расчетов из дома вынесли женщину, врачи констатировали ее смерть", – сообщил агентству Elta представитель ДПОС.

По его словам, распространение огня находится под контролем. На месте происшествия продолжают работу четыре автоцистерны.

Как ранее указали в Едином центре помощи (ЕЦП), сообщение о горящем открытым пламенем жилом доме в селе Навикай, на улице Кално, поступило во вторник около 19.14 час.

Сообщалось также, что в доме могут находиться люди.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты Игналины и Игналинского района. Информация о происшествии была передана на станцию ​​ Вильнюсской скорой помощи.

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