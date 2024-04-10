В Игналинском районе в результате пожара погибла женщина

"До прибытия пожарно-спасательных расчетов из дома вынесли женщину, врачи констатировали ее смерть", – сообщил агентству Elta представитель ДПОС.

По его словам, распространение огня находится под контролем. На месте происшествия продолжают работу четыре автоцистерны.

Как ранее указали в Едином центре помощи (ЕЦП), сообщение о горящем открытым пламенем жилом доме в селе Навикай, на улице Кално, поступило во вторник около 19.14 час.

Сообщалось также, что в доме могут находиться люди.