В Игналинском районе в результате пожара погибла женщина

"До прибытия пожарно-спасательных расчетов из дома вынесли женщину, врачи констатировали ее смерть", – сообщил агентству Elta представитель ДПОС.
По его словам, распространение огня находится под контролем. На месте происшествия продолжают работу четыре автоцистерны.
Как ранее указали в Едином центре помощи (ЕЦП), сообщение о горящем открытым пламенем жилом доме в селе Навикай, на улице Кално, поступило во вторник около 19.14 час.
Сообщалось также, что в доме могут находиться люди.
На место происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты Игналины и Игналинского района. Информация о происшествии была передана на станцию Вильнюсской скорой помощи.
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