В Игналинском районе обнаружено тело гражданина Индии

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В четверг в Игналинском районе было обнаружено тело гражданина Индии, сообщили в полиции.
По данным Главного комиссариата полиции Утенского округа, около 13.53 мин. в Игналинском районе, на хуторе Падисна II, было обнаружено тело гражданина Республики Индии (1983 г. р.) без внешних признаков насилия.
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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