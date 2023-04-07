В Игналинском районе обнаружено тело гражданина Индии

По данным Главного комиссариата полиции Утенского округа, около 13.53 мин. в Игналинском районе, на хуторе Падисна II, было обнаружено тело гражданина Республики Индии (1983 г. р.) без внешних признаков насилия.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.