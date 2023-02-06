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Тело неизвестного мужчины было найдено в палатке на берегу реки Нерис в Вильнюсе.
В ходе поисков пропавшего подростка в Вильнюсе на берегу реки обнаружено тело мужчины
© DELFI / Orestas Gurevičius

Тело неопознанного мужчины было обнаружено в воскресенье около 17.00. Останки были найдены в палатке на улице Антакальнё, недалеко от реки Нерис.

Медики констатировали смерть мужчины, которому, возможно, было от 50 до 60 лет. Причина смерти неизвестна. Следов насилия на теле не обнаружено.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

Тело обнаружили люди, разыскивающие пропавшего несовершеннолетнего.

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