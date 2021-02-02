Как во вторник сообщил Департамент полиции, операция проводилась в Литве, Польше и Испании. Среди задержанных – литовец, лидер организованной преступной группировки и активные ее члены.

Организованная группировка, по имеющимся данным, связана с организацией контрабанды не менее 1450 килограммов наркотиков разных видов (кокаина, гашиша, конопли).

В ходе следствия установлено, что гражданин Литвы создал преступную группировку, возглавил ее, организовал контрабанду наркотических веществ и торговлю ими в особо крупных размерах в международном масштабе. Для преступной деятельности использовались яхты, грузовые машины, легковые автомобили.

В последнюю неделю этого года одновременно в Литве, Польше и Испании была проведена операция по задержанию. В Испании задержан лидер преступной группировки, обнаружена лаборатория по производству наркотических веществ, на месте совершения преступления задержаны подозреваемые - граждане Литвы, которые входили в упомянутую преступную группировку.

Во время обысков в лабораториях были обнаружены и изъяты очень большие количества выращиваемых наркотических веществ (конопли), а также оборудования для производства наркотических веществ. Установлено, что в целом в упомянутых лабораториях наркотических веществ систематически выращивались больших количества конопли.