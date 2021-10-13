В Григишкес обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

Департамент полиции сообщает, что 12 октября, в 11.35 ч. в Вильнюсе, в Григишкес, в доме, было обнаружено тело мужчины (1949 г.р.) с огнестрельным ранением.

Рядом с телом лежал пистолет.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.