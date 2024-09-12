В Григайчай из автомобиля на ходу выпал годовалый ребенок

Полиция информирует, что в 13.08 ч. мужчина сообщил, что его супруга попала в ДТП.

Выяснилось, что в Григайчай, на перекрестке ул. Пяргалес и Яунимо,из машины выпал ребенок.

По предварительным данным, женщина 1994 г.р. ехала на автомобиле Toyota, на повороте ее годовалый сын (2023 г.р.), вероятно, открыл машину и выпал из нее.

Подозревают, что детское кресло не было закреплено, дверца не была закрыта, поэтому ребенок сумел ее открыть.

Врачи увезли ребенка и его мать в больницу, малыш получил ушиб головы. Ему назначено амбулаторное лечение.

По данным полиции, женщина была трезвой.