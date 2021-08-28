aA
Полиция сообщает, что в пятницу в Пакруойском поместье произошло несчастье.
В гостинице Пакруойского поместья обнаружено тело женщины
© AFP / Scanpix

В 21.46 ч. в номере гостиницы Пакруойского поместья на ул. Парко (Пакруоис) было обнаружено тело женщины 1954 г.р. без внешних следов насилия.

Полиция выясняет причины смерти покойной.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Мигранты чувствуют себя, как в клетке: нам не нужны пособия, нужна свобода и работа (38)

В Виденяй, где проживало чуть больше 300 человек, этим...

Подарок Вильнюсского муниципалитета понравился не всем учителям (45)

Вильнюсских педагогов в этом году ждет подарок -...

Посольство Китая: надеемся, что правительство Литвы предпримет конкретные действия для "исправления своей ошибки" (27)

Посольство Китая призывает Литву руководствоваться...

В пятницу вечером министр экономики посетила несколько вильнюсских баров: "паспорт возможностей" действует (109)

В Литве все еще не смолкают разговоры о "паспорте...

В красную зону перешли Австрия и остров Мадейра (9)

С 30 августа в списке стран красной зоны появятся...