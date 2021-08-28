В гостинице Пакруойского поместья обнаружено тело женщины

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Полиция сообщает, что в пятницу в Пакруойском поместье произошло несчастье.
В 21.46 ч. в номере гостиницы Пакруойского поместья на ул. Парко (Пакруоис) было обнаружено тело женщины 1954 г.р. без внешних следов насилия.
Полиция выясняет причины смерти покойной.
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