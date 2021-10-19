В городе Шяуляй из окна выпал малолетний ребенок

Департамент полиции сообщает, что 18 октября, в 19.20 ч. в Шяуляе, около многоквартирного дома обнаружили пострадавшего малолетнего ребенка (2018 г.р.). Он был доставлен в больницу.
Подозревают, что ребенок выпал из окна.
"Мама (1990 г.р.) в это время выгуливала собаку, она и нашла ребенка около дома. Ребенок выпал из балконного окна на 5 этаже. Балкон застеклен, но одно окно было открыто, на балконе стоял стул", – рассказала Delfi.lt представитель Шяуляйской полиции Гайлуте Смагрюнене.
Мальчик получил многочисленные травмы.
По сведениям полиции, отец ребенка находится в отъезде.
Ведется расследование.
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