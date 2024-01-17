В горевшем жилом вагоне в Вильнюсе обнаружены человеческие останки

Пожарные-спасатели локализовали огонь в 6.30 ч., но до конца еще не потушили.

В сгоревшем жилом вагоне были обнаружены сильно обгоревшие человеческие останки.

По словам соседа, в вагоне жил 67-летний мужчина.

"Кажется, вчера вечером при свете свечи сидел. От горячей печки мог начаться пожар", – предположил сосед.

По его словам, лишившийся дома пенсионер в этом вагоне жил уже третью зиму.

"Я проснулся утром – двор оранжевый, пожар. Позвонил, все съехались", – рассказал сосед.