В Германии во время облавы задержаны гастарбайтеры с латвийскими и литовскими документами

Как отмечаю немецкие СМИ, в операции также задействованы сотрудники государственной полиции, федеральной полиции и иммиграционных властей.

В таможне сообщили, что в ходе облавы были задержаны 13 мужчин, которые выдавали себя за рабочих из стран ЕС, предъявляя поддельные документы, удостоверяющие личность.

Сообщается, что они использовали поддельные документы, которые идентифицировали их как граждан Словакии, Болгарии, Латвии и Литвы. Под этими именами обвиняемые работали в промышленной компании.