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15 июля сотрудники второго комиссариата Вильнюсской полиции провели проверку в Гарюнайском бизнес-парке, на ул. Гарюну, 70, в Вильнюсе.
В Гарюнайском бизнес-центре - больше 2000 подделок брендов Prada, Gucci и Louis Vuitton
© Vilniaus aps. VPK

Во время проверки были обнаружены подделки известных брендов - всего около 2000 единиц фальшивых товаров с известными брендами: Prada, Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton и др.

Начато расследование.

В Гарюнайском бизнес-центре - больше 2000 подделок брендов Prada, Gucci и Louis Vuitton
© Vilniaus aps. VPK
В Гарюнайском бизнес-центре - больше 2000 подделок брендов Prada, Gucci и Louis Vuitton
© Vilniaus aps. VPK

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