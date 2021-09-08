aA
В среду рано утром в Гарляве начался пожар в гостинице, где живут рабочие.
В Гарляве горела гостиница, два человека выпрыгнули из окна
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сообщение о пожаре поступило в 5 часов утра. К приезду пожарных двухэтажное здание утопало в дыму.

Помещения первого этажа этого здания принадлежат мебельной компании, гостиница расположена на втором этаже. Пожарные эвакуировали 20 человек, 12 из них – граждане Беларуси и Украины.

Два человека еще до приезда пожарных выпрыгнули из окна,. Один из них пострадал в результате падения, другой серьезно отравился угарным газом.

После эвакуации помощь врачей потребовалась еще двоим отравившимся угарным газом.

Пожарные выясняют причину возникновения пожара.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жители интересуются появившейся в Литве во время пандемии профессией (11)

Поскольку в Литве меняется политика использования...

Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje Raimondas Kuodis

Экономист: кого брать на последнюю койку для ковидных больных - привитого или нет? (158)

Кого брать первого на лечение в больницу, когда из 1000...

Министерство ответило на вопрос, что делать, если ребенок сидит за партой с нетестирующимся учеником (22)

В редакцию портала обратилась читательница, которая...

Старая палангская аптека и два легендарных препарата: за чудодейственными каплями приходят и иностранцы

О том, что в Паланге на ул. Витауто есть старая аптека,...

В ближайшие дни в Литве установится по-летнему теплая погода

"В ближайшие дни в Литве установится почти летняя...