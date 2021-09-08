В Гарляве горела гостиница, два человека выпрыгнули из окна

Сообщение о пожаре поступило в 5 часов утра. К приезду пожарных двухэтажное здание утопало в дыму.
Помещения первого этажа этого здания принадлежат мебельной компании, гостиница расположена на втором этаже. Пожарные эвакуировали 20 человек, 12 из них – граждане Беларуси и Украины.
Два человека еще до приезда пожарных выпрыгнули из окна,. Один из них пострадал в результате падения, другой серьезно отравился угарным газом.
После эвакуации помощь врачей потребовалась еще двоим отравившимся угарным газом.
Пожарные выясняют причину возникновения пожара.
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