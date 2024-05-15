В этом году в Литве от легионеллеза умерло четыре человека

"Пробы воды были взяты по месту жительства заболевшего – более 25 проб, а также в спортивном клубе, который посещал заболевший, и в одном объекте размещения в другом городе", - сказала Р. Лингене.

Как отмечает руководитель Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене, узнав о случае заражения этим заболеванием, специалисты центра провели исследования в доме скончавшегося мужчины, а также в других местах, которые он посещал. В доме покойного обнаружено бактериальное заражение, отметила Р. Лингене.

"Это четвертая смерть в этом году, тогда как за весь 2023 год у нас было четыре случая. Это означает, что мы действительно наблюдаем рост заражения этим заболеванием", - сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник В. Груодис, отметив, что из-за этого они также общаются с Минэнерго по поводу надзора за теплопунктами.

Больше всего подтвержденных случаев в этом году выявлено в Вильнюсе

"После получения результатов анализов с жильцами квартир, где был обнаружен рост бактерий, связались, их проинформировали о мерах профилактики", - добавила Р. Лингене.

"Результаты исследований показывают, что загрязнения в системе водоснабжения в этом многоквартирном жилом доме не обнаружено и его нет. Определено локальное, местное загрязнение – из-под смесителя. Некоторая концентрация бактерий легионеллы была обнаружена без слива воды и взятия анализов из смесителей. После дезинфекции смесителей, чистки и слива воды никаких загрязнений в системе не выявлено", - уточнила специалист НЦОЗ, добавив, что возбудители этого заболевания не выявлены ни в спортивном клубе, который посетил мужчина, ни в объекте размещения, расположенном в другом городе.

Р. Лингене также отмечает, что большая часть всех выявленных в этом году случаев и смертей от легионеллеза зарегистрирована в Вильнюсе.

"Из 18 выявленных на сегодняшний день случаев 10 выявлены в Вильнюсе и 3 из 4 смертей, к сожалению, в Вильнюсе. Хочу сказать, что (...) никакого загрязнения системы обнаружено не было ни в одном случае. Значит, можно подозревать, что загрязнение было локальным, что люди, вероятно, не уделяли должного внимания уходу за смесителями и кранами", - сказала специалист.

"Конечно, нельзя сказать, что они не могли заразиться где-то еще. (...) Но в городе и в городских циркуляционных системах ни разу не было выявлено системного загрязнения, ни одного случая не зафиксировано – мы можем это сказать с уверенностью", - подчеркнула Р. Лингене.