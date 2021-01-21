В четверг утром лыжники сообщили, что на лыжне в лесу стоит тягач с полуприцепом. Delfi.ee сообщает, что машина испортила лыжню.

Водитель с места происшествия ушел, но полиции удалось с ним связаться. Муниципалитет составил протокол о правонарушении. Ущерб оценивают в 1000 евро, поскольку придется вызывать специальную машину, час работы которой стоит 120 евро, чтобы исправить лыжню потребуется 8 часов. Однако при вытягивании тягача лыжне могут нанести еще больший ущерб.