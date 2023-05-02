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В Электренай у дома обнаружено тело мужчины. Подозревают, что мужчина упал с балкона.
Полиция сообщает, что несчастье произошло в понедельник ночью, в 23 ч. в Электренай, на ул. Швесос, около дома, было найдено тело мужчины (1978 г.р.).
По предварительным данным, мужчина упал с балкона.
Ведется расследование.
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