В Электренай у 16-этажного дома обнаружено тело мужчины

Полиция информировала, что в 18.13 ч. сообщили о том, что в Электренай, на ул. Пяргалес, погиб человек.

Звонивший сказал, что приехал во двор дома и обнаружил тело мужчины, который, вероятно, упал с какого-то этажа 16-этажки.

По предварительным данным, погибшему было около 30 лет, его личность не установлена. Пока неизвестно, с какого этажа упал мужчина. Падающее тело ударилось о забор, поэтому оно сильно обезображено.

Жители дома сказали, что прежде не видели этого человека.