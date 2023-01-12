Пожарные-спасатели поделились видео сложной операции по оказанию помощи ребенку.

По единому номеру помощи 112 сообщили, что ребенок надел на палец кольцо и не может его снять. На месте происшествия выяснилось, что речь идет не о кольце, а о гайке.

"Толстый металл, гайка большая. Пришлось приложить немало усилий, чтобы снять "украшение" с руки ребенка", - сказал представитель электренских пожарных-спасателей Йонас Хведук.

"Ребенок был немного напуган, но нас было много. Мы успокаивали его, повторяли, чтобы он не переживал. Когда резали металл, все время охлаждали его водой, ребенок держался довольно неплохо", - сказал он.

Мальчик не пострадал и с мамой отправился домой.

Хведук сказал, что подобные случаи бывают нечасто. Обычно пожарные-спасатели снимают более тонкие кольца, а такой толстый металл срезать с пальца непросто.